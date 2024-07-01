1996 yılından bu yana akademik yönden sürekli ülkemizin en başarılı okulları arasında yer alarak “Eğitimde Kahramanmaraş’ın markası” olan Beyza Eğitim Kurumları, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarısını yineledi.

Beyza koleji Enderun Kampüsü’nde düzenlenen programda LGS Türkiye Birincisi Betül Bera Çakıcı,

Özel Beyza Eğitim Kurumları Kurucu genel müdürü Cevdet Kabakcı ve Beyza koleji Enderun kampüsü ilk ve Ortaokul Müdürü Cuma Doğan tarafından ödüllendirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Beyza Eğitim Kurumları Kurucu genel müdürü Cevdet Kabakçı, “Zorlu geçen eğitim öğretim döneminin sonunda yapılan LGS’de mükemmeliyet hedefini sürdüreceklerini ve daha nice başarı hikâyelerine imza atmaya devam edeceklerini belirtti.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Beyza Eğitim Kurumları Koordinatörü Cevdet Kabakcı, 2024 LGS sınavında elde edilen başarıdan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, Şu ifadelere yer verdi.

Beyza koleji Enderun Kampüsü LGS Türkiye Birincisi Betül Bera Çakıcı’da “Sadece Okulumun bana uyguladığı çalışma programına sadık kaldım. Okul dışı herhangi bir destek almadım; özel ders ya da dershane hiç düşünmedim. Düzenli, istikrarlı çalıştım. Çalışma masasında kaliteli zaman geçirdim. Öğretmenlerime ve kendime güvendim” Açıklamasında bulundu.

