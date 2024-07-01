Yoğun katılımla gerçekleşen açılış töreninde, mekanın modern ve ferah atmosferi ziyaretçilerin beğenisini topladı. Açılışın ardından vatandaşlar, Gloria Jean’s in meşhur kahvelerini deneyimleme fırsatı buldu.

Özellikle, kahve tutkunları için özenle hazırlanan farklı aromalardaki kahveler büyük ilgi gördü. Mekanda sunulan Cheese Kek, havuçlu kek ve mozaik pasta gibi lezzetli tatlılar ise damaklarda unutulmaz bir tat bıraktı.

Ziyaretçiler, Gloria Jean’s in rahat ve sıcak ortamında keyifli vakit geçirdiler. Mekanın geniş ve konforlu oturma alanları, kaliteli hizmet anlayışıyla birleşerek, kahve severlere eşsiz bir deneyim sundu.