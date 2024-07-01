Seminerin amacı, gençleri ve ailelerini uyuşturucu maddelerin tehlikeleri ve madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmek, bağımlılıkla mücadele yöntemleri hakkında bilgi vermek ve toplumsal farkındalığı artırmaktı. Etkinlikte, uzman konuşmacılar madde bağımlılığının fiziksel ve psikolojik etkileri, bağımlılık döngüsü, erken teşhis ve müdahale yöntemleri, rehabilitasyon süreçleri ve toplumsal destek mekanizmaları gibi konularda detaylı sunumlar yaptılar.

Seminere katılan gençler ve aileler, sunumların oldukça bilgilendirici olduğunu ve madde bağımlılığı konusunda daha bilinçli hale geldiklerini belirttiler. Bir katılımcı, "Bu tür etkinliklerin artması gerektiğini düşünüyorum. Madde bağımlılığı sadece bağımlı bireyleri değil, ailelerini ve çevrelerini de olumsuz etkiliyor. Burada edindiğimiz bilgilerle, çocuklarımızı bu tür tehlikelerden korumak için daha bilinçli hareket edebileceğiz" dedi.

Seminerde konuşan uzmanlardan biri, madde bağımlılığının özellikle gençler arasında yaygınlaştığına dikkat çekerek, "Madde bağımlılığı, sadece bireyin sağlığını değil, aynı zamanda sosyal yaşamını, eğitim hayatını ve geleceğini de tehdit ediyor. Bu nedenle erken müdahale ve doğru yönlendirme büyük önem taşıyor. Ailelerin bu konuda bilinçlenmesi, çocuklarının madde bağımlılığına karşı korunmasında kritik bir rol oynuyor" dedi.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Ortaöğretim Birimi ve Kahramanmaraş Yeşilay Derneği, bu tür etkinliklerin toplumda madde bağımlılığı ile mücadele bilincini artıracağını ve gençlerin bu tür tehlikelerden uzak durmalarını sağlayacağını belirtti. Gelecekte de benzer seminerler düzenlemeye devam edeceklerini ve bu konuda toplumsal farkındalığı artırmak için çeşitli projeler geliştireceklerini ifade ettiler.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Ortaöğretim Birimi ve Kahramanmaraş Yeşilay Derneği, seminere katılan tüm gençlere ve ailelerine teşekkür ederek, bu tür bilinçlendirme çalışmalarının artarak devam edeceğini ve toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflediklerini belirtti. Toplumun her bireyinin madde bağımlılığıyla mücadelede üzerine düşeni yapması gerektiği vurgulandı.