Bertiz Mahallesi Maksutlu mevkiinde ormanlık alanda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter, 8 arazöz, 5 su tankeri, 8 belediye itfaiyesi, 1 greyder, 2 dozer, 55 yangın işçisi ve 10 teknik personel sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yangında 190 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.