

Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında Alparslan Türkeş Bulvarı, Hanefi Mahçiçek Bulvarı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda etaplar halinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını tamamladı. Toplamda 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen asfalt çalışmalarıyla bölgede ulaşım konforu üst seviyeye çıkarıldı.

Ulaşım Yatırımları Programı kapsamında şehir genelinde başlattığı asfalt atağını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi çerçevesinde Alparslan Türkeş Bulvarı, Hanefi Mahçiçek Bulvarı ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda etaplar halinde gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını tamamladı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kavşağı’ndan Tapu Kavşağı’na kadar olan yaklaşık 4 kilometrelik arter geliş ve gidiş istikametleriyle baştan uca yenilendi.

Toplamda 30 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen asfalt çalışmalarıyla bölgede ulaşım konforu üst seviyeye çıkarıldı.

Parklanma alanı ile 4 şerit olarak vatandaşların hizmetine sunulan caddelerde trafikte aksamalara sebep olunmaması için yatay parklanma kuralına uyulması istendi.

Altyapı, aydınlatma, kent mobilyaları, peyzaj uygulamaları ve asfaltıyla baştan uca yenilenen arterlerle bölgenin katma değeri katbekat artırıldı.