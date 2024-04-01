Dr. Özlem Altunören Bipolar Bozukluğuna Dikkat Çekti

Bipolar Bozukluk Dünya Genelinde Yaklaşık 60 Milyon Kişiyi Etkileyen Bir Psikiyatrik Bozukluk Olarak Bilinirken Bipolar Bozukluğu Olduğu Düşünülen Ünlü Ressam Vincent Van Gogh'un Doğum Günü Olan 30 Mart, Tüm Dünyada Ve Türkiye’de Bipolar Bozukluk İle İlgili Farkındalık, Dayanışma Ve Toplumsal Damgalamaya Karşı Mücadele Günü Olarak Kutlanmakta.

Psikiyatri Uzmandı Dr. Özlem Altunören Bipolar Bozukluğuna Dikkat Çekti.

Dr. Altunören Konuşmasının Devamında Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Olduğunu Söyleyerek Sürecini Aksu Haber’e Paylaştı.

