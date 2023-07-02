Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasında süreç sona eriyor. Yapılandırma fırsatından yarın mesai bitimine kadar yararlanılabilecek.

Kamu alacaklarının yeninden yapılandırma sürecinde sona gelindi. Yarına kadar devam edecek yapılandırmada süre uzatılmayacak.

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları... Tüm bu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edildi.