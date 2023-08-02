Büyükşehir Bir Caddeyi Daha Yeniledi

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin en işlek arterlerinden Mustafa Or Caddesi’ni yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırımla baştan uca yeniledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2023 Ulaşım Yatırımları programı kapsamında Onikişubat ilçesinde bulunan Mustafa Or Caddesi’nde gerçekleştirdiği asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen çalışmalarla cadde çift yönlü olarak yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırımla yenilendi.

Bölgede ticaret, sosyal donatı ve konut alanlarına ulaşım sağlayan arterin standardı üst seviyeye çıkarılırken, caddede gerçekleştirilen asfalt yenilemesi sürücülerin beğenisini kazandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ulaşım yatırımları çerçevesinde şehir merkezinde planlanan asfalt yenileme uygulamaları kesintisiz sürüyor.

Alparslan Türkeş Bulvarı ve Dr. Sait Bulvarı’nın ardından Mustafa Or Caddesi’nin de asfaltı yenilendi. Adil Erdem Bayazıt Bulvarı’nda asfalt yenileme uygulamaları devam ediyor.

Şehir merkezi ve ilçelerde ulaşımı iyileştirmek için çalışmalarımız artarak sürüyor” ifadelerine yer verildi.