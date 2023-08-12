Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; sivrisinek, karasinek, pire, kemirgenler ve akrep gibi zararlılar ile vektör canlılarla da mücadelesine devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca 55 araç ve 110 personelle, Onikişubat ve Dulkadiroğlu başta olmak üzere 11 ilçe 711 mahallenin tamamında ilaçlama çalışmaları gece gündüz rutin olarak sürdürülüyor.

Zararlıların yol açabileceği salgın hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilaçlama ile ilgili taleplerin 0 344 241 12 41 numaralı hattan ulaştırılabileceği belirtildi.