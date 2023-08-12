Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan MBA Okulları Kampüs Müdürü Arzu Düzgün, aşure etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.
Öğrenci, öğretmen ve velilerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan MBA Okulları Kampüs Müdürü Arzu Düzgün, aşure etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.
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