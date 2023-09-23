Şehir genelinde ulaşımı iyileştirmek, trafikte yaya ve sürücü güvenliğini sağlamak ve konforu artırmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Çevre Yolu’na yeni yürüyüş yolları kazandırıyor.

Onikişubat ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Kuzey Park ile civardaki geçici ve kalıcı iş yerlerine yaya ulaşımını iyileştirmek için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca ana arterde kilit parke ve bordür imalatları gerçekleştiriliyor. Hummalı bir şekilde sürdürülen çalışmalarla bölgede ulaşımda yaya ve sürücü güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada; trafikte konfor ve güvenliğin artırılması, yaya ve araç trafiğinde meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve ulaşımın iyileştirilmesi noktasında şehrin muhtelif yerlerinde çalışmaların kesintisiz devam ettiği belirtildi.