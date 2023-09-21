2023 Ulaşım Yatırımları Programı çerçevesinde şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yol yenileme uygulamalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan birisi de Türkoğlu ilçesine bağlı Minehüyük Mahallesi yolu oldu.

Mahalledeki tarım arazilerine ve Gaziantep’in sınır mahallelerine ulaşım sağlayan bağlantı yolunda asfalt öncesi zemin hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen hazırlıkların tamamlanmasının ardından sathi asfalt serimine başlanacak.

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla bölgede ulaşım konfor ve güvenliği artırılacak.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Minehüyük Mahalle Muhtarı Hıdır İlyas Çiftçi, “Çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Bakanımız Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.