Sandıkçılık, el işçiliğinin en zarif örneklerinden biri olarak kabul edilir ve bu meslek, özellikle çeyizlik sandık üretimiyle öne çıkar. Kahramanmaraş'ın maharetli ustaları, ceviz, kayın veya gürgen gibi dayanıklı ağaç türlerini kullanarak göz alıcı sandıklar üretirler. Bu sandıklar, geleneksel düğünlerde kullanıldığı gibi, aynı zamanda evlerde değerli eşyaların saklandığı özel yerler olarak da kullanılır.

Ancak, zaman içinde modernleşme ve endüstrileşme süreçleri, bu özel mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Günümüzde pek çok insan, fabrika üretimi mobilyalara yöneldiğinden, el yapımı sandıkların talebi azaldı. Bu nedenle, Kahramanmaraş'ta sandıkçılığı canlandırmak ve gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ediliyor.