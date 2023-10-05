Son dönemde telefonla dolandırıcılık, SMS ve link tuzaklarıyla birlikte giderek artan bir sorun haline gelmiş durumda. Vatandaşlar, cep telefonlarına gelen mesaj ve bağlantılara dikkat etmeye çağrılıyor. Özellikle sahte kampanya mesajları, ödül vaadi, banka veya resmi kurum taklitleri gibi yöntemlerle insanları kandıran dolandırıcılar, bu yolla maddi zarara uğramalarına neden oluyor. Uzmanlar, bilinmeyen numaralardan veya güvensiz kaynaklardan gelen mesajlara itibar edilmemesi ve bağlantılara tıklanmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Cep telefonları, kişisel bilgilerimizi içeren önemli bir veri deposu olduğu için, bu tür dolandırıcılık girişimleri ciddi bir tehdit oluşturuyor. Vatandaşların, bilgi güvenliği konusunda daha dikkatli ve bilinçli olmaları, SMS ve link tuzaklarına karşı savunma mekanizmalarını güçlendirebilir.