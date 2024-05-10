Kahramanmaraş’ta Alışveriş Sektöründe Kaliteli Hizmetiyle Müşterilerin Tercih Ettiği Çırağın Avm’de Anneler Gününe Özel Tüm Ürünlerde İndirimler Sizleri Bekliyor.
Küçük Ev Aletlerinden Züccaciyeye, Beyaz Eşyadan Mobilyaya Kadar, Bünyesinde Çeşitli Markaların Yüzlerce Ürününü Bulunduran Çırağın AVM, Birbirinden Cazip Kampanyalarını Müşterileriyle Buluşturuyor.
Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Çırağın AVM Sosyal Medya Yöneticisi Fatma Dilken, “Tüm Şubelerimizde Kampanyalar Devam Ediyor, Anneler Gününe Özel Çok Özel Fırsatlardan Faydalanmak İçin Sizleri Mağazalarımıza Bekliyoruz ” Dedi.