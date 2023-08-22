Dulkadiroğlu Belediyesi İle Aile Ve Sosyal Hizmetler İşbirliğinde Yürütülen Proje Kapsamında, Gençlik Merkezlerine Gelen Çocuklara Psikososyal Destek Hizmeti Veriliyor.

Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi ve Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezinde çalışmalar gerçekleştiren Psikososyal Destek Ekibi, Ailelerin ve çocukların yaşadığı Travmayı Atlatmasına Yardımcı Olmak adına faaliyet yürütüyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Uzman Psikolojik Danışmanı Ömer Kamalak, psikososyal destek ekibinin verdiği hizmetleri anlattı.