Kahramanmaraş'ta depremzedenin konteyneri çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akif İnan Mahallesi'nde bir depremzedenin konteynerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken konteyner kullanılmaz hale geldi.