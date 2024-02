İlçesinde çalmadık kapı, dokunulmadık yürek bırakmamak adına ziyaretlerini sürdüren Başkan Adayı Toptaş, sahada vatandaşların sorunlarını dinleyerek tek tek not ediyor.

Ziyaret ettiği Dönüklü, Çağırkan, Hacılar, Gölpınar, Sadıklı, Kalakaya ve Çokran Mahallelerinde Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Adayı Toptaş, bu sevgiyi karşılıksız bırakmayacaklarını ve gece gündüz demeden Onikişubat halkının en iyi hizmeti alması için çalışacaklarını vurguladı.

İstişareye büyük önem veren Başkan Adayı Toptaş, toplumun her kesiminin fikirlerini alarak Onikişubat ilçesinde atılması gereken her adamı vatandaşlarla atacaklarını belirterek “Sahada vatandaşlarla birlikte sorun ve taleplerini dinliyoruz. Anında çözülebilecek konuları anıda çözüme kavuşturup süreç isteyen noktaları ise not alarak çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” İfadelerine yer verdi.