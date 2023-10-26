Batı'nın Gazze'deki katliama ortak olduğunu anlatan Erdoğan, "Avrupa Birliği Komisyonu dün çıkmış 'Henüz ateşkes çağrısı yapamayız.' diyor. Daha ne kadar insan ölmesi lazım, çocuk ölmesi lazım. Sizin hesabınız ne?" şeklinde konuştu

Tüm savaşlarda olduğu gibi burada da en büyük mağduriyeti kadınlar ve masum çocuklar yaşadı, halen de yaşıyorlar. Gazze'de yansıyan haberler ve fotoğraflara bakıp da tepkisiz kalmak mümkün mü? Ne kadar sarsıcı olursa olsun hiç bir eylem böyle bir vahşeti meşru kılmaz. Gazze'ye yönelik saldırılar kendini savunma sınırını çoktan aşmış, açık bir zulme, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür. İşin üzücü yanı medeni geçinen gayri medenilerin bu vahşeti sadece seyretmesidir.

Avrupa Birliği Komisyonu dün çıkmış henüz ateşkes çağrısı yapamayız diyor. Daha ne kadar insan ölmesi lazım? Ne kadar çocuk ölmesi lazım? Sizin hesabınız ne? Neye göre yapıyorsunuz bunu? Bunu bir açıklayın, bilelim ateşkes ne zaman yapılır, yapılmaz. Eğer siz siyaset yapıyorsanız bu siyaseti biz de yapıyoruz. 40 yıldır siyasetin içindeyim. Ama hiç bir zaman sizin gibi bu tür vahşetlere seyirci kalmadım, kalamayız.