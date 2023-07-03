6 Şubatta Meydana Gelen Ve Asrın Felaketi Olarak Adlandırılan Deprem Sonrasında Birçok Vatandaş Hayatını Kaybederken Geriye Kalanları İçin Hukuki Bir Süreç Gün Yüzüne Çıktı.

Özellikle Bu Süreçte Hayatını Kaybeden Vatandaşların Geride Bıraktıkları Mal Varlıklarının Sürdürülebilmesi Ve Yaşanacak Sorunlarla Karşılaşılmaması Adına Veraset İlamı Gibi İşlemlerin En Hızlı Şekilde Tamamlanması Gerekiyor.

Sürecin Nasıl Yürütülmesi Gerektiği İle İlgili Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulunan Avukat Leman Sevdibuldu Yapılması Gerekenler Hakkında Bilgiler Verdi.

