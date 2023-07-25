06 Şubat 2023 tarihinde 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü olan Elbistan’da, 330 dönümden hasat edilen buğday ekmeğe dönüşecek, depremden etkilenen vatandaşlara halk ekmek ücretsiz verilecek.

Buğday ekimi yapılan tarlada incelmelerde bulunan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Kendi arazilerimizden hasat ettiğimiz buğdayı una, unu ekmeğe dönüştürerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Hasat zamanın geldiğini ve yakın bir zamanda biçerdöverlerin tarlalara gireceğini söyleyen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Elbistan Belediyesi olarak 330 dönümlük bir alanda bu sezon buğday ekimi gerçekleştirdik. Hamdolsun hasat zamanı geldi. Arkamda görmüş olduğunuz tarla Elbistan Belediyemize ait daha önce boş olan bir tarlaydı. Belediyemiz 4.5 milyon metrekarelik bir mülkiyete sahip. Daha önceki yıllar boş olan bu alanlar belediyemizce ekimi gerçekleştirilerek buradan elde etmiş olduğumuz ürünleri de Halk Ekmek'te değerlendiriyoruz.” açıklamasından bulundu.

“3 yıl boyunca ekmek 1 liraydı”

Halk Ekmek Fabrikası'nda 2020 yılında başlatılan ‘ekmek 1 lira’ satış politikasını 2022 yılına kadar sürdürdüklerini dile getiren Gürbüz, 6 Şubatta yaşanan deprem nedeniyle 2023 yılında ekmeğin ücretsiz olacağını belirtti.

Gürbüz, “6 Şubat'tan sonra tüm üretmiş olduğumuz halk ekmeğini ücretsiz olarak vatandaşımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Birçok insanda tabii merak ediyor haliyle bunu nasıl başarabiliyorsunuz diye. Kendi arsalarımızı, boş olan arsalarımızı ekiyoruz. Bu arazilerimizden elde etiğimiz ürünü halk ekmek fabrikamızda vatandaşımıza ürün olarak sunuyoruz.” diye konuştu.

“boş metrekare toprak bırakmayacağız”

Ekim sahasını daha da genişletmek istediklerine değinen Gürbüz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bundan sonraki yıllarda şöyle bir amacımız ve hedefimiz var. İnşallah ekili alanı artıracağız, hiçbir metrekareyi boş bırakmayacağız. Özellikle dünyanın gıda kriziyle uğraştığı bir dönemde biz tüm alanı, tüm sahayı boş bırakmayıp hepsini ekeceğiz. İnşallah elde edilen hasattan da halk ekmeğimizin ihtiyacının üzerindeki ürünleri vatandaşlarımıza yine ücretsiz olarak ulaştıracağız.”

Halk Ekmek Fabrikası'nın günlük ekmek üretim kapasitesinin tamamını kullanacaklarına değinen Gürbüz, “ Depremin ardından belediyemize ait satış noktalarını aktif hale getirdik. Halk Ekmek'te üretmiş olduğumuz ekmeği vatandaşlarımıza belediye personelimiz aracılığıyla ulaştırmış oluyoruz. Depremden önceki günlerde Halk Ekmeğimiz üretim kapasitesini her geçen gün artırarak vatandaşlarımıza ekmeği 1 liradan sunum yapıyordu. Ama depremden sonra bölgedeki ihtiyaçları da göz önüne bulundurarak biz şöyle bir karar aldık. Üretmiş olduğumuz tüm ekmeği vatandaşlarımıza ücretsiz olarak vereceğiz ve burada herhangi bir kriter de koymadık. Zaten herkes depremzede, herkesin ciddi sorun var. Kayıpları var. Dolayısıyla devlet imkanlarıyla vatandaşının yanında olması gerekir. Bizlerde elimizden geldiğince bunu sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.