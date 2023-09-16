Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 7 ay geçti.

Yaşanan süreç her dakikasıyla depremzedeler için oldukça zordu.

11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından artçı depremlerde de devam ediyor.

İki büyük depreme yakalanan Kahramanmaraş’ta vatandaşların çoğunda kaygı problemini arttırdı.

Aradan geçen zamanda kimi vatandaşlar süreci psikolojik olarak atlatırken bazı vatandaşlar ise halen depremin olumsuz psikolojisini atlatamadı.

Dünyada eşi ve benzerine az rastlanabilen 2 büyük depreminin ardından depremzedelerin ve toplumun yaşadığı psikolojik sorunların nasıl atlatılabileceğine ilişkin Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Aile ve Evlilik Çift Danışmanı Fatma Ağdur şunları söyledi.