Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Tarafından 19 Eylül Gaziler Günü Nedeniyle Mevlidi Şerif Programı Düzenlendi.
Okunan Mevlit İle Şehit Ve Hayatını Kaybeden Gaziler Dualarla Anıldı.
Programa Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Gaziler Ve Şehit Yakınları Katıldı.
Program Sonunda Açıklamalarda Bulunan Türkiye Harp Malulü Şehit Dul Ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mehmet Ali Küpeli, “Şehitlerimiz Ve Hayatlarını Kaybeden Gazilerimizi Andık” Dedi.