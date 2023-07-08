Kars, İran ve farklı yerlerden gelen bir grup dağcı, hazırlıklarını tamamlayıp Doğubayazıt ilçesine bağlı Çevirme mezrasından zirve tırmanışına başladı.

İlk geceyi 3 bin 200 metrede, ikinci geceyi de 3 bin 800 metredeki kampta geçiren dağcılar, üçüncü gün tipiye rağmen zirveye ulaşmayı başardı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenleri zirvede anan grup, AFAD bayrağı da açtıktan sonra inişe geçerek tırmanışı tamamlandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, AA muhabirine, zirve tırmanışını başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Yaklaşık 12 dağcıyla tırmanışa başladıklarını anlatan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Kötü hava koşullarına rağmen 8 arkadaşımızla Ağrı Dağı'nın zirvesine tırmandık. Bu zirve tırmanışımızı anlamlı kılabilmek için deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza adamak ve onları anmak istedik. Zirvede dua ettik. Deprem bölgesinde üstün çalışma yapan AFAD ekiplerine de teşekkür etmek istedik. Bizleri yalnız bırakmayan ve her konuda yanımızda olan devlet büyüklerimize teşekkür ederim."