Özellikle Her Karesi Tarih Kokan Ve En Eski Yerleşim Yerlerinden Biri Olan Divanlı Mahallesinde Yaşanan Yıkım Sonrası Sessizlik Hakim.

Mahalle İçesinde Dönemin Alman Yetimhanesi Olarak Bilinen Yapıda Depremde Zarar Alırken Birçok Yeri İse Yıkıma Uğradı

Şehrin En Eski Camilerinden Biri Olan Divanlı Camı İse Asrın Felaketinden Etkilenen Camiler Arasında Yer Alırken Mahalle Sakinleri Artık Ezan Sesi Duymak İstediklerini Söyledi.

Divanlı Mahalle Muhtarı Atilla Erimhan Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Mahallenin Tekrar Canlandırılması Adına Konteyner Çarşıların KURULACAĞINI SÖYLEDİ.

