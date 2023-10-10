12 yaşındaki 6 öğrencinin talebi üzerine İngilizce öğretmeni Gülizar Eren'in gözetiminde "Genç Yazarlar Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında öğrenciler ders saatleri dışında haftanın belirli günlerinde merkeze gelerek öğretmenleri eşliğinde belirledikleri konularla ilgili hikaye yazdı.

Öğretmen Gülizar Eren, ilk başta köy okulları için hazırladıkları kitapları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Diyarbakır'daki depremzede çocuklara da ulaştırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.