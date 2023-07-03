Kahramanmaraş'ın Eğitim Ufkuna Derinlik ve Estetik Katan Doğa Koleji, bir ilke daha imza attı.

Akademik Başarılarını; Sosyal, Sanatsal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerle Taçlandırmaya devam eden doğa koleji Kahramanmaraş kampüsü, vip koleji’nde başlattığı yaz kampıyla öğrencilerin Geleceğe Daha Emin Adımlarla Yürümesine olanak sağlıyor.

3 Temmuz, 25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek yaz kampı bugün deneme sınavı ile başladı

Doğa koleji Kahramanmaraş kampüsü rehber öğretmeni Yunus emre koç, “çocuklarımızız eksikliklerini tespit etmek ve ona göre hareket etmek için deneme sınavıyla eğitimimize başladık.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş doğa koleji vip kurum yöneticisi Meliha Kekilli, tüm öğrencilere özel olan yaz kampına talebin yoğun olduğunu söyledi.