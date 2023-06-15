Uzmanlar önümüzdeki iki aya dikkat çekerek ani sel ve taşkın riskine karşı uyarıyor ve bölgede önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

İç Anadolu ve Orta Karadeniz’de son günlerde etkili sağanağın neden olduğu sel ve taşkınlar sonrası gözler, Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz’e çevrildi.

Bölgenin güçlü coğrafyasındaki tarım topraklarına esaslı ağaçlar dikilmesinin yanında riskli istinat duvarlarının gözden geçirilip, güçlendirilmesini tavsiye eden uzmanlar, olası sel ve heyelanlar için haziran ve temmuz aylarının kritik olduğuna dikkati çekti.