Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgesinde 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi.

Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 16 teröristi daha etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 57'ye yükseldi.