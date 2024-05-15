Şehrin 11 ilçesinin tamamında ulaşım yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Dulkadiroğlu’nda da ulaşım atağı başlattı. İlçenin en yoğun kullanılan arterlerinden Vezir Hoca Bulvarı, Girne Caddesi, Fetih Bulvarı ve Hacı Bektaşı Veli Caddesi’nde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan kısımlar sıcak asfaltla yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, ilk olarak Vezir Hoca Bulvarı’nda yol bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Bölgede Yıldızevler Konutları ve geçici konaklama merkezine ulaşım sağlayan ayrıca Çağlayancerit Yolu’na bağlanan arterde deforme olan kısımlar sıcak asfaltla yenileniyor. Arterde deforme olan kısımlar tamir edilerek ulaşımda konfor ve güvenlik sağlanıyor. Toplam 20 kilometrelik arteri kapsayan ilk etap çalışmasının tamamlanmasıyla Dulkadiroğlu’nun ulaşım ihtiyacının büyük bir kısmının karşılanması hedefleniyor.

Gerçekleştirilen asfalt uygulamalarının bölge için önemine değinen Aslanbey Mahalle Muhtarı Muhammet Karasu, Fırat Görgel Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi

Vatandaşlardan Başkan Görgel’e Hizmet Teşekkürü…