Depremlere Şazibey Mahallesi'ndeki 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nde yakalanan Ayşe Akdağ, D bloğun yıkılması sonucu ailesiyle enkaz altında kaldı, binanın altındaki iş yeri de yıkıldı.

Eşi Aytaç Akdağ ile annesini kaybeden Akdağ, 2 çocuğuyla birlikte 6 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Yaşadığı zorlu sürece rağmen toparlanmak için harekete geçen Akdağ, pes etmedi, depremden 3 ay sonra kuaför salonunu yeniden faaliyete geçirerek 10 depremzedeye de iş imkanı sağladı.

Ayşe Akdağ, geçen sene bir gecede her şeyini kaybettiğini ve en dibi gördüğünü söyledi.

