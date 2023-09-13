Ziyaretler çerçevesinde Kahramanmaraş Kâğıt Sanayi’ni de ziyaret eden Tuerkner, KEY Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Ciğer ve yöneticilerle bir toplantı yaparak deprem ve sonrasında şirketin durumuyla ilgili bilgiler aldı.

Arvid Tuerkner, daha sonra beraberindekilerle birlikte kâğıt fabrikasını gezerek incelemelerde bulundu.

Değerlendirmelerde bulunan EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, “küçük ölçekli firmaların ve şirketlerin deprem sonrası yatırımlarını önemsiyoruz” dedi.

KEY Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Mahmut Ciğer ise EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ile beraberindeki heyete deprem bölgesine olan ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

