EG Eymen Yapı Mühendislik, inşaat sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek, projelerin ve müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun mühendislik hizmetlerini yeni yerinde sunmaya devam ediyor. Sektörün öncü firmalarından biri olan EG Eymen Yapı Mühendislik, güçlendirme, yerinde dönüşüm, performans analizi, zemin etüdü ve plan proje gibi konularda deneyimli mimar kadrosuyla hizmet veriyor.

Firmanın yeni yerinin açılışı coşkuyla gerçekleştirildi. Açılışa Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşma yapan Mücahit Kara, EG Eymen Yapı Mühendislik’in sektördeki öncülüğüne vurgu yaptı ve hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

Açılışın ardından yeni ofisi gezen Başkan Kara Kentte yapılan güçlendirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Eymen Yapı yönetim kurulu başkanı Taner Gündeş kahraman şehirde firma olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Firmada görev alan inşaat mühendisleri de açılış ilgili duygularını aksu habere paylaştı.