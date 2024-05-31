Etkinlikte, çocuklara diş fırçalamanın önemi anlatıldı ve doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, diş sağlığı ile ilgili bilgilendirici broşürler ve diş fırçalama setleri de dağıtıldı.

KSÜ Diş Hekimliği Fakültesi, bu tür etkinliklerle toplum sağlığına katkıda bulunmayı hedefleyerek bu tür sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç kazanmalarını sağlıyor.

Çocukların bu tür etkinliklerde hem eğlenip hem de diş sağlığının önemini öğrenmeleri sağlanırken aynı zamanda diş hekimlerinden korkmamayı da öğrenmiş oluyorlar.