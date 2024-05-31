Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, kurbanlık hayvan bakmak için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Canlı Hayvan Borsası'na akın etmeye başladılar. Sağlıklı bir kurban bulma arayışında olan vatandaşlar, bu yıl bir yenilikle tanışıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Tarım Cebimde" mobil uygulaması, kurbanlık hayvanların sağlık durumu ve diğer önemli bilgilerine ulaşmayı kolaylaştırıyor.

Bu uygulama sayesinde, vatandaşlar cep telefonlarına indirecekleri "Tarım Cebimde" mobil uygulaması ile kurbanlık hayvanların kulak küpelerini sorgulayarak büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor. Gelen sonuçlarda, hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebiliyor. Bu sayede, sağlıklı ve uygun bir kurbanlık hayvan seçmek artık çok daha kolay. Aksu Haber olarak Canlı hayvan Borsasında uygulamanın detaylarını sizler için deneyimledik.