Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Mezuniyet Defilesine KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Ercan, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin, Öğr. Gör. Yasemin Yasa koordinatörlüğünde hazırlamış oldukları koleksiyon çalışmaları salondaki katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencilerinin günlük, geleneksel, gotik, dekonstrüksiyon, abiye ve gelinlik gibi farklı temalarda hazırlamış oldukları giysi koleksiyonları defilede görücüye çıktı.

Defile sonrası AKSU HABER’E özel konuşan Öğr. Gör. Yasemin Yasa şu ifadelere yer verdi.