Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Ekinözü yolu üzerinde Muhammed Demirci (58) yönetimindeki tarım aracı patpatın kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Elbistan-Ekinözü yolu üzerinde Muhammed Demirci (58) yönetimindeki tarım aracı patpatın kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P