Her Salı Aksu TV Ekranlarında Canlı Yayınlanan Artı Eksi Programında, Şehrin Artıları Ve Eksileri Konuşuluyor.

Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz İle Ekonomi Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in Sunduğu Programda Bu Hafta Elbistan İçin Elin Taşın Altına Koyarak “Bende Varım” Diyen Kahraman Şehrin Yetiştirdiği Başarılı İş İnsanlarından Elbistan Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener Konuşuldu.

Programda Yener’in Elbistan İçin Büyük Bir Şans Olacağına Değinilerek İlçenin Yeniden Ayağa Kalkması İçin Böyle Bir Teknik Adama İhtiyaç Duyulduğuna Dikkat Çekildi.