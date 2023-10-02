Elbistan’da meydana gelen kazada hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Elbistan Ekinözü karayolunun İğde Mahallesi kavşağında meydana geldi. Hamza Marangoz’un kullandığı araç ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki mısır tarlasına girdi. Hafif ticari araç ise şarampole savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Marangoz, ağır yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı sürücü, hayatını kaybetti.

