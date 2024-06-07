Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan operasyonda 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda, metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan 4 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.