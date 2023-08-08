Depremin Yıkıcı Etkisi İle Birlikte Binlerce Araç Da Enkaz Altında Kaldı. Tonlarca Moloz Ve Enkaz Yığını İçerisinde Birçok Araç Kullanılamaz Hale Geldi.

Enkazlarda kalarak Aracı kullanılmaz hale gelen araç sahipleri ne yapmalı?

Daha önceki yıllarda meydana gelen doğa olaylarında hükümet, araçları perte dönen araçların güncel fiyatından araç sahiplerine ödemesini yaptığını belirten Demirtepe Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Tesisi İşletmecisi Adem Demircan, asrın felaketinde hasar alan araçlarla ilgili henüz yetkililerden bir açıklama gelmediğini belirtti.

Konuşmasının devamında Demircan, enkaz altında kalan araçların sahiplerinin ne yapması gerektiğini anlattı.

