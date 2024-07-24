Muharrem ayı dolayısıyla birlik ve beraberliği arttırmak için kentin birçok noktasında sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından aşure kazanları kaynatılırken, bu kervana Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği de katıldı.

Aşure Programı Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Samsun Çarşısı esnafları işbirliği ile Trabzon Caddesi üzerinde bulunan Samsun çarşısında gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu programa Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı ve kent protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Aşure dağıtımının ardından kent protokolü Aksu Haber Mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu.