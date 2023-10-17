Kahramanmaraş’ ın vizyon projelerinden biri olan Expo 2023, Arasta Çarşısı'yla büyük ilgi görüyor.

Şehrin yöresel ürünlerinin sergileneceği bu çarşı, Expo'nun en önemli noktalarından biri. Kahramanmaraş'ın gurur kaynağı projelerinden biri olan Expo 2023. Arasta Çarşısı, bu büyük etkinliğin vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor.

Bu çarşıda Kahramanmaraş'ın zengin kültürel mirasını ve yöresel özelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Arasta Çarşısı'nda bulunan kafe, yöresel Hartlap bıçakçısı, Yemeni, bakır ürünleri gibi birbirinden özgün ürünler sergileniyor.