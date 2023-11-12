Kahramanmaraş’ta kadın yazarların birbirine destek olması amacıyla kurulan Kahramanmaraş Kadın Yazarlar Topluluğu, EXPO 2023 Kitap Fuarı’nda stant açtı. Topluluğun üyesi olan kadın yazarlar fuarda kitaplarını sergilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Elbistan Meva insanı yardım derneği başkanı Kezziban Götürler hastaların bakımını kolaylaştırmak amacıyla hasta yakınlarının başucu kitabı olarak yazdığı Bakıcı değil evlat’ım adlı kitabını okurlarıyla buluşturuyor.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklama yapan Kezziban Götürler şunları kaydetti

Kahramanmaraş Kadın Yazarlar Topluluğu Başkanı Eğitimci Yazar Kadriye Kırdök Aksu Haber'e özel açıklamalarda bulundu.