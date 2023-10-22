Onikişubat Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık” olarak belirlenen, kültürleri bir araya getirmesi amaçlanan ve yaklaşık 789 bin metrekare alanda inşa edilen EXPO 2023 ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Hayata geçirilen dev organizasyonda amfi tiyatro, EXPO kulesi, kütüphane, hobi evleri, çocuk alanları ve toplantı salonları vatandaşların beğenisine sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve yaklaşık 3 ay boyunca açık kalması planlanan dev organizasyonda çeşitli ülkelerin sanatsal ve kültürel değerleri de tanıtılıyor.

Expoyu ziyaret eden vatandaşlar Aksu Habere duygu ve düşüncelerini anlattı

