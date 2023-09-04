Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan tarihi maçta Ay-Yıldızlılar, finalde son Dünya Şampiyonu Sırbistan ile kozlarını paylaştı.

Yarı finalde İtalya karşısında şahane bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, Sırbistan'ı da karar setinde yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Turnuvada oynadığı 9 maçı da kazanan Milliler, mutlu sona ulaştı.

Birinci set sonucu: Türkiye 25-27 Sırbistan

İkinci set sonucu: Türkiye 25-21 Sırbistan

Üçüncü set sonucu: Türkiye 22-25 Sırbistan

Dördüncü set sonucu: Türkiye 25-22 Sırbistan

Karar seti: Türkiye 15-13



2019’un rövanşı alındı

Avrupa Voleybol Şampiyonası, 2019 yılında Macaristan, Polonya, Slovakya ve Türkiye'de düzenlenmişti.

Başkent Ankara'da oynanan yarı final karşılaşmalarında Türkiye Polonya'yı, Sırbistan da İtalya'yı yenerek finale kalmıştı.

Finalde Türkiye'yi 3-2 yenen Sırbistan, şampiyon olurken, milli takım gümüş, İtalya da bronz madalya kazanmıştı.

Santarelli "2'de 2" yaptı

Başantrenörlük kariyerinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazanan İtalyan başantrenör, Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nda ilk kez altın madalya kazandı.

Santarelli, Hırvatistan ile Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya almıştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla ilk müsabakasına çıkmıştı.

Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet alan milli takım, üçüncü sıradan finallere katılmaya hak kazanmıştı.

Milletler Ligi çeyrek finalinde son şampiyon İtalya'yı, yarı finalde de 3 altın madalyalı ev sahibi ABD'yi geçen "Filenin Sultanları", Santarelli ile katıldığı ilk organizasyonu altın madalyayla tamamlamıştı.

Tek eksik altın tamamlandı

Avrupa şampiyonalarında 2 gümüşün yanı sıra 3 de bronz madalyası bulunan Türkiye, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından "1" numara olarak katıldığı Belçika'daki organizasyonda da altın alarak tarih yazdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü kez finale yükselmeyi başardı.

Tarihinde 2003 ve 2019'da finalde mücadele eden Filenin Sultanları, bu iki maçı da kazanamadı ve kürsünün ikinci basamağında yer aldı. Türkiye, FIVB ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer alıyor.

Üst üste 15. galibiyet

Filenin Sultanları resmi maçlarda üst üste 15. galibiyetini aldı.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 9 maçı galip bitirdi.

İki takımın final yolu

Organizasyonda C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran milliler, Belçika'yı da yenerek çeyrek finale yükseldi. Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı da mağlup etti ve rakiplerine set vermeden yarı finale kadar gelmeyi başaran İtalya ile eşleşti.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı geriye düştüğü karşılaşmanın sonunda 3-2 yenerek organizasyonda 8'de 8 yapan Filenin Sultanları, 2019 yılında şampiyonluğu kaybettiği Sırbistan'ın finaldeki rakibi oldu.

Sırbistan ise A Grubu'nda Ukrayna, Slovenya, Polonya, Macaristan ve Belçika'yı mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda İsveç'i yenerek organizasyonun çeyrek finalinde Çekya'nın karşısına çıkan Sırbistan, yarı finalde de Hollanda'yı geçerek adını finale yazdırdı.