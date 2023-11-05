Kahramanmaraş Ak Parti Gençlik Kolları tarafından Aliya İzzet Begoviç parkının önünde, İsrail’in Filistin’deki katliamlarına dur demek için yürüyüş gerçekleştirildi.

İsrail’in tam 75 yıldır her gün kesintisiz sürdürdüğü zulme dur demek için, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yürüyüşe Kahramanmaraş’ ta vatandaşların desteği ile katılım sağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ, Ak parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal DEBGİCİ, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet ŞAHİN ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba KÖKSAL katılım sağladı.

Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren AŞÇI burada İsrail zulmüne yönelik Basın açıklaması geröekleştirdi.