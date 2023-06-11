Dulkadiroğlu İlçesi Pınarbaşı mevkiinde düzenlenen 15 dakikada 1 kilogram firik yeme yarışmasına, vatandaşlar akın etti.

Kahramanmaraş’ta bir işletme tarafından 15 dakikada 1 kilogram firik yeme yarışması düzenlendi.Yarışmada 1 kilogram firiği 15 dakikada yiyen vatandaşlara 10 kg tarhana verildi.

Yarışmanın amacı yaşanan deprem sonrası vatandaşların biraz moral bulması ve kahramanmaraş tarhanası ve firiğinin tanıtılması oldu.

İşletme Sahibi Emin Simsar, “Amacımız Kahramanmaraş’ın firik ve tarhanası Türkiye’nin dört bir yanına duyurmak. Bu etkinliğimiz geleneksel olarak devam edecek” dedi.