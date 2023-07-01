Birçok kentinde protestoların şiddet sarmalına dönüştüğü Fransa'da her an farklı bir noktada bir olay patlak veriyor.

17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla ölmesinin ardından başlayan ve ülkeyi yangın yerine çeviren protestoları bastırmada kolluk kuvvetleri yetersiz kalınca devreye zırhlı araçlar girdi.

Protestoların ilk başladığı Nanterres başta olmak üzere Marsilya, Woippy dahil birçok bölge ve kentte meydanlara zırhlı araçlar konuşlandı.

Öte yandan, Toulouse kentinde de akşam başlayan protestolarda polis şiddet olaylarına başvurduğu gerekçesiyle 19 kişiyi gözaltına aldı.

Kentte ayrıca çok katlı bir apartman, sakinleri uykudayken ateşe verildi.

Metz kentinde de protestocularca kundaklanan bir multimedya kütüphanesi tamamen yanarken Ales şehrinde yoğun havai fişekli saldırının hedefi olan bir polis karakolunda yangın çıktı.

Fransa'da yaşanan olaylar üzerine Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği seyahat uyarısı mesajı yayınladı.

Mesajda, başta Paris olmak üzere, Fransa’da bulunan veya Fransa’ya seyahat edecek Türk vatandaşlarının, gösteri alanlarından uzak durmaları ve acil durumlarda Konsolosluk Çağrı Merkezi’ni aramaları istendi.