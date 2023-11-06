Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı Uluslararası EXPO 2023 kapsamında Kitap Fuarında, sevilen yazarlar okurlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Fuarın üçüncü gününde söyleşi programına araştırmacı gazeteci zafer şahin konuk oldu.

Programın ardından açıklamalarda bulunan şahin, EXPO 2023 Kitap Fuarı vesilesiyle Kahramanmaraş’ta olmaktan duyduğunu memnuniyeti belirtti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, “bu söyleşiler ziyaretçilerimiz için çok faydalı oluyor. İnşallah programlarımız devam edecek.” ifadelerini kullandı.